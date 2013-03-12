У четвер, 14 березня, опозиція розпочинає акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“З цього тижня ми розпочинаємо всеукраїнську акцію “Вставай, Україно!” Ця акція розпочнеться з четверга. Ми її розпланували протягом двох місяців, і це акція боротьби за свої економічні і політичні права”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що акція буде демонстрацією прагнення України до змін.

А.Яценюк повідомив, що опозиція в рамках цієї акції проведе марші у кожному обласному центрі України, проведені великі мітинги та зібрання.

“Ми хочемо, щоб люди висловили свою позицію, що вони хочуть змін в цій країні, вони не хочуть цього Президента і вимагають відставки Віктора Януковича, що в нас є наш соціально-економічний пакет, який має бути виконаний”, - наголосив А.Яценюк.

За його словами, на завершення акції відбудеться всеукраїнський марш у Києві, 18 травня, у День Європи.

Зі свого боку лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок повідомив, що у четвер акція стартує у Вінниці, продовжиться у п’ятницю в Ужгороді, а після цього відбудуться акції в інших містах України.

За словами О.Тягнибока, проведення акції обговорене з лідером партії “УДАР” Віталієм Кличком, але він сьогодні не зміг бути присутнім на прес-конференції, тому що знаходиться у США.

“Мета акції - продемонструвати, що українці прагнуть до змін, мета акції - показати, що влада боїться, з одного боку, Об’єднану опозицію в парламенті, а з іншого боку - людей на вулиці. Наша мета - показати, що ми йдемо до людей не тільки тоді, коли нам треба підтримку на виборах, але й тоді, коли ми є обрані народними депутатами України”, - наголосив А.Яценюк.

Також він зазначив, що дуже важливою політичною метою акції є вимога відставки Президента України В.Януковича.