EastCoal скоротить 400 гірників на своїх шахтах у зв'язку з несприятливою ситуацією

Вугледобувна канадська компанія EastCoal з активами в Україні скорочує 150 гірників шахти «Вертикальна» (Свердловськ Луганської обл.) і 250 гірників шахти «Марія-Глибока» (Первомайськ Луганської обл.) у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку коксівного та енергетичного вугілля.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Це рішення допоможе поліпшити економічну ситуацію на підприємствах, не допустивши їх закриття, і зберегти робочі місця для 600 співробітників шахти «Марія-Глибока» і 300 співробітників шахти «Вертикальна», - сказано в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що компанія була змушена прийняти це рішення у зв'язку зі сформованою ситуацією на ринку коксівного та енергетичного вугілля.

«Так, якщо на початку 2012 року ціна на коксівне вугілля становила в середньому 1600 грн за тонну, то до березня 2013 року вона знизилася майже вдвічі і становила всього 900 грн за тонну», - зазначено в повідомленні.

Крім того, як йдеться у повідомленні, на ринку антрациту тривалий час спостерігаються проблеми зі збутом кінцевої продукції.

«Постійно зростаюча собівартість продукції, зниження доходу від реалізації через зниження ціни реалізації призводять до зниження рентабельності», - сказано в повідомленні.

Однак у компанії повідомляють, що, незважаючи на скорочення, у травні East Coal планує ввести нову лаву на шахті «Марія-Глибока». На шахті «Вертикальна» продовжать гірничі роботи з підготовки лави «Перша-Східна».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року компанії EastCoal вдалося залучити 9,5 млн фунтів у результаті розміщення 77 млн ​​805,078 тис. акцій на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія EastCoal - публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування в 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х приступила до реалізації проектів з видобутку вугілля.

Компанія EastCoal є одним з найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

У цей час компанія реалізує проект з розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського) (сел. Володарськ, Луганська обл.). Наприкінці вересня 2011 року EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля", основним активом якого є шахта «Марія-Глибока» (шахта «Менжинська») (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

EastCoal Inc очікує, що до 2016 року вугільні шахти, що належали їй в Україні, зможуть щорічно видобувати близько 5 млн тонн вугілля. Також компанія висловлює зацікавленість у придбанні нових вугледобувних підприємств в Україні.