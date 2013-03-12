Азаров вважає позитивними реформи у сфері охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав позитивними зміни, які здійснюються у сфері охорони здоров'я, але визнав, що реформи йдуть непросто навіть у пілотних регіонах. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

«Реформа системи охорони здоров'я – справа непроста, навіть у пілотних регіонах, попри те, що на пілотні регіони виділяється і ресурсів більше і уваги до них більше», - сказав голова уряду.

Він зазначив, що йому часто ставлять за вину перспективу закриття медустанов, які не відповідають сучасним вимогам. «Що викликає нарікання. Часто чути міркування, мовляв, є в нашому населеному пункті лікарня – маленька, в ній нічого немає, але якби щось сталося - туди можна звернутися і дістати пораду. З одного боку, логіка зрозуміла. Але з іншого боку, адже потрібна не порада, а лікування. Майбутнє - за сучасною медициною. Це треба роз'яснювати населенню» - наголосив голова уряду.

Водночас він запевнив, що бездумного закриття медпунктів не буде. «Ми бездумно не закриватимемо медустанови. Проте головний акцент – дати можливість дістати кваліфіковану допомогу. Лікування повинно бути ефективним і приносити результат», - наголосив М.Азаров.

Він також заявив, що всі зміни, які відбуваються, – позитивні. «Те, що робиться – це позитивно. У країні запроваджено систему контролю якості ліків GMP, наведено порядок у плані імпорту ліків. Зверніть увагу, скільки було розмов на цю тему, а ось вже пройшов майже місяць з моменту запровадження рішення (про контроль імпорту - УНІАН), а проблем немає. І не буде», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, пілотними регіонами з впровадження реформ в охороні здоров'я є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області і м. Київ.

У 2013 році на охорону здоров'я з державного бюджету передбачено виділити 53 млрд грн порівняно з 40 млрд грн у 2010 році.