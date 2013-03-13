Казахстан слідом за Україною вирішив підвищити пенсійний вік для жінок

Влада Казахстану слідом за націоналізацією пенсійної системи вирішила підвищити пенсійний вік для жінок, пославшись на те, що вони мало заробляють, часто народжують і довго живуть, повідомляє Reuters.

Віце-прем'єр уряду Кайрат Келімбетов повідомив на засіданні національного парламенту, що починаючи з 2014 року протягом 10 років вік, по досягненні якого жінки в Казахстані отримають право на пенсію, планується підвищити з 58 років до 63 - діючого пенсійного віку чоловіків.

Пенсійну реформу почав 72-річний беззмінний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, доручивши в січні об'єднати всі накопичувальні пенсійні фонди з активами на 21 мільярд доларів в один державний.

Критики назвали націоналізацію кроком назад для найбільшої економіки Центральної Азії, що декларує відданість ринковим принципам.

"Уніфікація пенсійного віку жінок здійснюватиметься поступово, протягом 10 років, кожен рік пенсійний вік буде збільшуватися на півроку. І міжвідомча комісія внесла пропозицію почати підвищення з 1 січня 2014 року", - сказав віце-прем'єр Келімбетов у парламенті.

Логіку уряду пояснив депутатам міністр праці та соціального захисту Серік Абденов. За його словами, середній розмір пенсійних накопичень у жінок на чверть нижче, ніж у чоловіків, оскільки вони йдуть у декрет, отримують в середньому на третину менше чоловіків, а живуть на пенсії майже вдвічі довше - 21 років, тоді як середній чоловік - не більше 13.

"Можливість адекватного пенсійного забезпечення жінок у сформованих умовах малоймовірна", - сказав Абденов.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа в Україні стартувала в жовтні 2011 року після ухвалення відповідного закону. Одним з пунктів документа стало підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років - поступово протягом 10 років. Не потрапляють під норму закону жінки, що працювали в шкідливих умовах праці, жінки, які виховали п'ятьох і більше дітей, жінки - інваліди, зокрема по зору, учасниці бойових дій. Жінки не мають права на пенсію, можуть розраховувати на державне соціальне забезпечення по досягненні 63 років. Ініціатори реформи очікували, що з введенням цих норм Україна зможе вийти на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду вже у 2012 році.

Водночас, за підсумками 2012 року, дефіцит Пенсійного фонду перевищив 27 млрд грн, а запланований дефіцит ПФУ в 2013 році становить 21,8 млрд грн. З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн. У січні 2013 року Міністерство соціальної політики України ініціювало створення робочої групи, яка займеться переглядом і вдосконаленням підходів у роботі Пенсійного фонду України.