Королевська у квітні презентує споживчий кошик євростандарту

У квітні Міністерство соціальної політики має намір презентувати модель методології розрахунку споживчого кошика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів повідомила міністр соцполітики Наталія Королевська.

«Ми до квітня презентуватимемо модель бачення, як змінити методологію розрахунку споживчого кошика України, щоб вона відповідала сьогодні європейському стандарту», - сказала Н.Корольовська.

Вона зазначила, що на сьогодні є пропозиції щодо зміни методології розрахунку споживчого кошика, розроблені Мінекономрозвитку ще у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ц.р. Н.Королевська повідомила, що Міністерство соціальної політики готує пропозиції про перегляд споживчого кошика.

«Ми готуємо, і упродовж трьох місяців дамо пропозиції, оскільки споживчий кошик - це фундамент соціальних питань в Україні і, на жаль, споживчий кошик упродовж 12 років в Україні не змінювався. Це те, чим ми сьогодні займаємося», - сказала вона.

Нагадаємо, у лютому 2012 року тодішній віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв про намір прискорити вирішення питання про перегляд споживчого кошика.

Споживчий кошик, що складається з 335 компонентів, не переглядався в Україні з 2000 року, тоді як законодавством передбачається перегляд його кожні 5 років.