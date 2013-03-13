Мінінфраструктури просить Мінсоцполітики сприяти працевлаштуванню пілотів «АероСвіту»

Міністерство інфраструктури звернулося до Міністерства соціальної політики за сприянням у працевлаштуванні льотного складу авіакомпанії «АероСвіт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Козак на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ми написали листа Мінсоцполітіки з тим, щоб поки не дозволяти іноземним пілотам працювати в наших авіакомпаніях, доки не будуть працевлаштовані наші люди з «АероСвіту»», - сказав він.

Крім того, В.Козак зазначив, що Міністерство інфраструктури враховує вимогу профспілок у вирішенні ситуації, що склалася в авіакомпанії «АероСвіт». Зокрема, «це стосується вимоги не забирати льотний сертифікат, і щоб визначитися стосовно переходу в МАУ».

Крім того, В.Козак зазначив, що, незважаючи на ситуацію з авіакомпанією «АероСвіт», за два місяці з початку 2013 року пасажиропотік загалом по Україні на авіатранспорті зріс на 1,6%.

«Напрямки заповнюються іншими компаніями - і МАУ, і «ЮТейр-Україна», й іншими. Із введенням літнього графіка питання стабілізується», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Наприкінці січня 2013 Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт» запропонувала профспілковим організаціям безпосередньо взяти участь у розробці стратегічного плану виведення авіакомпанії з кризи (плану санації).

Наглядова рада також доручила керівництву авіакомпанії "провести чергові переговори з профспілковими організаціями й надати інформацію на їхні запити в повній відповідності з вимогами законодавства України".

5 лютого Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт".

«АероСвіт» назвав рішення апеляційного суду Києва загрозою повної зупинки й ліквідації авіакомпанії.

20 лютого «АероСвіт» подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційної інстанції та очікує її розгляду Вищим господарським судом України», - йдеться в повідомленні компанії.

«АероСвіт» зазначає, що в авіакомпанії продовжується скорочення персоналу в рамках реорганізації, початої ще в грудні 2012 року.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.