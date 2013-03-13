Кабмін затвердив порядок компенсації 50% єдиного соцвнеску роботодавцям

Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсації 50% єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють нові робочі місця із зарплатою, що в три рази перевищує мінімальну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська в середу на брифінгу.

За її словами, в 2014 році на компенсацію таким роботодавцям буде спрямовано понад 1 млрд грн. Ця норма дозволить отримати до бюджету понад 3 млрд грн від створення нових робочих місць із таким рівнем зарплати.

За словами Н.Королевської, ця норма сприятиме створенню щорічно 70 тисяч нових високооплачуваних робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, уряд планує в лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%.

Водночас за словами заступника голови правління Пенсійного фонду України Валентини Никитенко, можливе зменшення ставки єдиного соціального внеску до 15% має передбачати нові джерела покриття можливих втрат бюджету Пенсійного фонду, зокрема – реальну легалізацію заробітних плат і суттєве збільшення кількості нових робочих місць.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня по 30 листопада 2013 року становить 1147 грн, з 1 грудня 2013 року – 1218 грн.