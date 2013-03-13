Страхові виплати потерпілим на виробництві збільшено майже на 15%

В Україні з березня підвищено страхові виплати постраждалим на виробництві та членам їхніх сімей.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська за підсумками сьогоднішнього засідання уряду, поінформували УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

За її словами, це рішення направлене на посилення соціального захисту осіб, які постраждали на виробництві.

«З березня 2013 року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві зростуть на 14,9%. А середній розмір виплат зросте на 180 грн – з 1210 до 1390 грн. На ці потреби у 2013 році знадобиться майже 500 млн грн», – сказала Н.Королевська.

Відповідне підвищення, за словами міністра, торкнеться понад 300 тис. шахтарів-інвалідів, а також інших постраждалих на виробництві та членів їхніх сімей.