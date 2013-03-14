Кабмін зрівняв розміри адресної допомоги інвалідам війни всіх груп та учасникам бойових дій

Кабінет Міністрів України зрівняв розміри адресної допомоги до пенсій ветеранам війни Великої Вітчизняної війни, включаючи інвалідів усіх груп, яким виповнилося 85 і більше років.

Про це сказано у постанові № 151, розміщеній на веб-порталі уряду.

Прийнята норма набирає чинності з 1 травня 2013 року.

Як пояснила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, з 1 травня пенсія учасника бойових дій в період Великої Вітчизняної війни віком 85 років і старше буде не меншою за 2548 грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.