Україна посіла 78 позицію в Індексі людського розвитку серед 187 країн світу

Україна посіла 78-му позицію в Індексі людського розвитку (ІЛР) зі 187-ми країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі» повідомила виконувач обов’язків Постійного представника ПРООН в Україні Рікарда Рігер.

Вона відзначила, що значення ІЛР України за 2012 рік становить 0,74. «Це в категорії «високий рівень розвитку» - додала Р.Рігер і відзначила, що такий же показник має Македонія.

Водночас за період з 1990 до 2012 року значення ІЛР України зросло з 0,714 до 0,74, або на 4% чи в середньому приблизно на 0,2% за рік, зауважила Р.Рігер.

«Багато людей порівнюють, якою країна була раніше і чи вона перегнала інші країни, чи ні. Справа не в тому, чи ви перегнали інші країни, справа в тому, що в абсолютних величинах ви покращуєте власний індекс людського розвитку в країні», - сказала вона.

Крім того, Р.Рігер наголосила, що з 1980 року в Україні знизилася тривалість життя населення. «З точки зору тривалості життя Україна сьогодні у гіршому становищі, ніж була у 1980 році», - додала експерт.

Водночас, вона відзначила покращання стану освіти в Україні, що позитивно впливає на ІЛР країни. Проте, валовий національний дохід на душу населення, за словами Р.Рігер, з 1990 до 2012 року зменшився приблизно на 22%.

«Індекс людського розвитку по Україні нижчий, ніж середній по країнах категорії «високого рівня розвитку» і нижчий за середній по Європі та СНД», - констатувала Р. Рігер.

Крім того, Індекс ґендерної нерівності в Україні становить 0,338, що ставить її в індексі за 2012 рік на 57 місце серед 148 країн. При цьому, Казахстан та Російська Федерація за цим індексом займають 51 позицію.

Також у доповіді сказано, що в Україні 2,2% населення живе у багатовимірній бідності, і ще 1% є вразливим до таких депривацій. Кількість людей, які живуть у багатовимірній бідності, в Казахстані та Росії дорівнює 0.6% та 1.3% відповідно.

*** Індекс людського розвитку – це підсумкова міра для оцінювання довготривалого прогресу в трьох основних вимірах людського розвитку: довгому та здоровому житті, доступі до освіти та гідному рівні життя.

У Доповіді про людський розвиток за 2013 рік представлені значення і рейтинги ІЛР для 187 країн та визнаних ООН територій, разом з ІЛР, скоригованим на нерівність, для 132 країн, Індексом гендерної нерівності для 148 країн та Багатовимірним індексом бідності для 104 країн.