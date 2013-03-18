Президент доручив Кабміну вдосконалити систему пенсійного забезпечення

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до листопада-грудня 2013 року розробити пакет законопроектів з удосконалення системи пенсійного забезпечення, куди мають увійти законопроекти про впровадження обов'язкових корпоративних пенсійних схем як додаткове забезпечення за ризик для життя, а також законопроекти про адміністрування страхових внесків у накопичувальну систему загальнообов'язкового пенсійного страхування.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Згідно з указом очільника держави, відповідальними за розробку законопроектів визначені Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів і Міністерство доходів і зборів України.

До листопада передбачається також запровадити можливість електронного перерахування внесків до накопичувального фонду, а також введення системи контролю використання коштів Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Верховна Рада прийняла закон про пенсійну реформу, який передбачав запуск другого - накопичувального і персоніфікованого - рівня пенсійної системи після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду України.

У 2012 році дефіцит Пенсійного фонду становив 27 млрд грн, а на цей рік дефіцит фонду запланований на 5,4 млрд грн менше.

У лютому 2013 року міністр соціальної політики Наталія Королевська ініціювала створення на базі Мінсоцполітики робочої групи з аналізу пенсійної реформи.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, а до 1 грудня 2013 року зросте до 949 грн.