Президент доручив Кабміну відпрацювати механізм заохочення працевлаштування сільської молоді

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до грудня поточного року розробити і впровадити механізм заохочення працевлаштування молоді в сільській місцевості з тим, щоб щорічно кількість молодих фахівців, які погодилися працювати в селі, становила щонайменше 2,5 тис. осіб.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який затверджений указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікований на його сайті.

До того ж вже з другого півріччя повинна запрацювати система надання ваучерів на перенавчання громадянам України віком до 45 років з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також система консультаційної підтримки громадян, які прагнуть займатися підприємницькою діяльністю. Ефективність такого консультування буде досягнута в тому разі, якщо кількість нових суб'єктів підприємництва досягне показника 4 тис. на рік, йдеться в указі.

Відповідальними за виконання поставлених завдань визначено Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів і місцеві облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня цього року в Україні набув чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в серпні 2012 року.

Закон зокрема передбачає ряд пільг, зокрема щодо сплати єдиного внеску, працедавцям, які працевлаштовують молодь, осіб старше 50 років або інвалідів на термін більше двох років з наданням належного розміру заробітної плати.

Закон також передбачає запровадження стимулів підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць. Малим підприємцям, які працевлаштовують населення, згідно з нормами закону, належиться щомісячна компенсація у розмірі мінімального страхового внеску.

При цьому для безробітних передбачено можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави.