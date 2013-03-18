В Україні зростає рівень безробіття

Офіційний рівень безробіття в Україні в лютому поточного року становив 2,1% загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище за січневий показник, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, на 1 березня 2012 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж у січні.

Кількість безробітних, які одержують допомогу з безробіття, в лютому становила 469,1 тис. осіб, середній розмір допомоги в лютому скоротився порівняно з січнем на 20 грн - до 1069 грн.

При цьому конкурс на заміщення вакансій залишається на рівні 10 осіб на одне вакантне місце. Загальна кількість вакансій у лютому становила 59 тис.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 564,5 тис. осіб, з яких 435,8 тис. одержували допомогу з безробіття. При цьому середній розмір допомоги становив 1089 грн, що на 71 грн більше грудневого показника.

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