Азаров похвалився зростанням зарплат і пенсій

Фонд оплати праці в Україні в 2013 році зросте порівняно з 2009 роком у 1,7 раза – до 482 млрд грн із 289 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Давайте візьмемо динаміку оплати праці. 2009 рік - 289 млрд грн, а в 2013 році – вже 482 млрд. У відсотках наскільки більше? На 167%... - у 1,7 раза», - сказав глава уряду.

Він також навів динаміку зростання пенсій. «У 2009 році обсяг витрат Пенсійного фонду становив 169 млрд грн, а в 2013 році – вже 252 млрд. Збільшення на 83 млрд грн або 150%. Пенсії зросли. По-різному, але зросли», - звернув увагу М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, номінальна заробітна плата в Україні в січні 2013 року становила 3000 грн, що на 10,2% більше порівняно з січнем 2012 року, але на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року.

У січні найнижчі зарплати по країні отримали працівники сільського господарства, листоноші, лікарі й медперсонал, а також будівельники. Середня зарплата працівників сільського господарства становила 1953 грн, листонош і працівників кур'єрської служби – 1834 грн, лікарів і медперсоналу – 2176 грн, будівельників – 2322 грн. Зарплата працівників бібліотек, музеїв і об'єктів культури минулого місяця становила в середньому 2478 грн.

За даними Держстату, найвищі зарплати в січні, як і місяцем раніше, зафіксовані у сфері авіаційного транспорту – в середньому 10 431 грн, у фінансовій та страховій сфері – 5925 грн, у сфері інформації та телекомунікацій – 4377 грн.

Середня зарплата у промисловості становила 3539 грн.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.