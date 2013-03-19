Білорусь на четвертому місці в СНД за рівнем зарплати, а допомога з безробіття становить 16,6 дол.

Мінськ. Білорусь посідає четверте місце серед країн СНД за рівнем середньомісячної зарплати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила на прес-конференції начальник управління статистики рівня життя населення та обстеження домашніх господарств Білстату Інна Коношонок.

«У 2012 році середньомісячна зарплата в Білорусі становила 447 доларів у еквіваленті. Обігнали Білорусь за цим показником Росія (859 доларів), Казахстан (678 дол.) і Азербайджан (504 дол.)», - зазначила І.Коношонок.

За її інформацією, середньомісячна зарплата працівників (без урахування працівників малих і мікроорганізацій) минулого року збільшилася на 21,9% порівняно з 2011 роком.

Найбільшими темпами реальна зарплата зростала в сільському господарстві (за рік вона збільшилася на 32%), будівництві (на 27,1%), на транспорті та зв'язку (на 26,8%).

«Незважаючи на високий темп зростання зарплати в сільському господарстві, її номінальне значення у 2012 році було на 27% нижче за середньореспубліканський рівень», - сказала І.Коношонок.

У бюджетних організаціях номінальна нарахована середньомісячна зарплата в 2012 році збільшилася в реальному вираженні на 17,2% порівняно з 2011 роком.

Як повідомляв УНІАН, номінальна заробітна плата в Україні в січні 2013 року становила 3000 грн (близько 375 дол.), що на 10,2% більше порівняно з січнем 2012 року, але на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року.

У січні найнижчі зарплати в Україні отримали працівники сільського господарства, листоноші, лікарі й медперсонал, а також будівельники. Середня зарплата працівників сільського господарства становила 1953 грн (близько 244 дол.), листонош і працівників кур'єрської служби – 1834 грн (близько 230 дол.), лікарів і медперсоналу – 2176 грн (272 дол.), будівельників – 2322 грн (290 дол.). Зарплата працівників бібліотек, музеїв і об'єктів культури минулого місяця становила в середньому 2478 грн (близько 310 дол.).

За даними Держстату, найвищі зарплати в січні, як і місяцем раніше, зафіксовані у сфері авіаційного транспорту – в середньому 10 431 грн (1300 дол.), у фінансовій та страховій сфері – 5925 грн (близько 740 дол.), у сфері інформації та телекомунікацій – 4377 грн (547 дол.).

Середня зарплата у промисловості становила 3539 грн (близько 442 дол.).

Довідка УНІАН. У січні 2013 року середня зарплата по Білорусі становила 4,3 млн рублів (приблизно 500 дол.) і порівняно з січнем 2012 року збільшилася в реальному вираженні на 22,9%.

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У Білорусі допомога з безробіття в лютому становила 16,6 дол.

У Білорусі розмір допомоги з безробіття у лютому 2013 року становив 143,5 тис. рублів (16,6 дол.), або 15,1% бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

За даними Міністерства праці та соціального захисту, кількість безробітних, зареєстрованих в органах із праці, зайнятості та соціального захисту, на кінець лютого нинішнього року становила 26,2 тис. осіб. Це на 16,7% менше, ніж на кінець лютого 2012 року (31,5 тис.), і на 0,9% менше, ніж на кінець січня 2013 року (26,5 тис.). Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2013 року становив 0,6% економічно активного населення.

На кінець лютого 2013 року в загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становили 45,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, офіційний рівень безробіття в Україні у лютому цього року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище січневого показника. На 1 березня 2012 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж у січні.

Кількість безробітних, які отримують допомогу з безробіття, в лютому становила 469,1 тис. осіб, середній розмір допомоги в лютому скоротився порівняно з січнем на 20 грн - до 1069 грн (133,6 дол.)