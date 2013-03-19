Мінсоцполітики під час держзакупівель віддасть перевагу продукції громадських організацій інвалідів

Міністерство соціальної політики України та підпорядковані йому підприємства надаватимуть перевагу продукції підприємств громадських організацій інвалідів під час державних закупівель. Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час відвідування Чернігівського навчально-виробничого підприємства обласної організації Українського товариства глухих (УТОГ), повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами Н.Королевської, Мінсоцполітики вже зробило перший крок у цьому напрямку. А саме – було запропоновано забезпечити підприємства громадських організацій інвалідів гарантованою роботою за рахунок розміщення у них державного замовлення Мінсоцполітики та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

«Найкращий спосіб соціального захисту – це забезпечення робочими місцями. Ми сьогодні проговорили, що частина держзамовлення можна виділяти для підприємств, на яких працюють інваліди, і для цього ми вже підготували відповідний законопроект. Це нам допоможе зберегти понад 10 тисяч робочих місць, де працюють виключно інваліди, та створювати нові», – сказала міністр.

Н.Королевська зазначила, що такі заходи передбачені Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Вона зауважила, що наступним кроком мають стати подібні рішення з боку інших центральних та місцевих органів влади.

Крім того, на думку Н.Королевської соціально відповідальний приватний бізнес також може долучитися до цього процесу та підтримати підприємства інвалідів. За її словами, Мінсоцполітики зі свого боку розгляне питання створення стимулів з боку держави для приватних підприємств, що підтримують підприємства інвалідів.

Н.Королевська також нагадала, що сьогодні держава вже стимулює роботодавців. «Працевлаштовуючи інваліда, роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок за зниженою ставкою, яка становить від 3,5 до 8,4%, тоді як середня ставка ЄСВ для роботодавців по країні – близько 37%», – зазначила міністр.