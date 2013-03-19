За перше робоче місце для молоді роботодавець буде звільнятися від єдиного соцвнеску

За надання молодій людині першого робочого місця роботодавець звільнятиметься від сплати єдиного соціального внеску.

Як передає кореспондент УНІАН, про таку ініціативу повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час прес-конференції в Чернігівській облдержадміністрації.

За її словами, розроблено механізми стимулів для роботодавців. Зокрема, якщо створюється робоче місце із заробітною платою, що перевищує три мінімальні, то роботодавець звільняється на 50% від сплати єдиного соціального внеску. Якщо працевлаштовуватиметься молода людина, і це її перше робоче місце - то роботодавець звільнятиметься на 100% від сплати єдиного соціального внеску.

"Такий механізм дозволить, як легалізувати зайнятість, так і стимулюватиме брати молодь на роботу, щоб вона бачила перспективи у своїй країні", - сказала міністр соціальної політики України.