Майже 60% киян проти заборони продажу «секонд-хенду» - опитування

Майже 60% киян проти заборони продажу «секонд-хенду».

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, більшість опитаних киян (58%) не підтримують ідею заборонити продаж «секонд-хенду», 20% - підтримують. Водночас для 18% респондентів це байдуже, а 4% не визначилися з цього приводу.

Що цікаво, чим молодші респонденти, чим вища у них освіта, тим менше вони підтримують ідею заборонити продаж «секонд-хенду». Зокрема, ідею не підтримують майже 70% молоді, тоді як серед пенсіонерів таких трохи більше половини. Жінки також менше підтримують ідею, ніж чоловіки.

*** Терміни проведення дослідження - 25 лютого – 6 березня 2013 р. Опитано 1060 респондентів. Аудиторія дослідження: населення Києва віком від 18 років і старші.

Метод дослідження: телефонне опитування, вибірка репрезентативна за віком, статтю та районами Києва. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3,1%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2,8%, для значень, близьких до 10%, - не більше 2%.