Контроль ввезення в Україну гуманітарної допомоги посилюється

Міністерство соціальної політики запроваджує жорсткий контроль за ввезенням в Україну гуманітарної допомоги.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на директора Департаменту соціальних послуг міністерства Ірини Тарабукіної.

За її словами, в Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти дві дорогі іномарки. Житель Сумської області, якому виповнилося 76 років, «ввозить до України Audi A5, оціночна вартість якого сягає 350 тис. грн. Іншим яскравим прикладом може стати спроба ввести під виглядом гуманітарної допомоги «Лексуса CT200 Hibrid» 2012 року випуску вартістю понад 300 тис. грн. На жаль, таких випадків раніше було понад 50% від усієї «гуманітарки», - сказала вона.

За словами І.Тарабукіної, зараз на кордоні стоять 132 автомобіля, частина з яких має доволі сумнівне призначення.

Як сказала І.Тарабуркіна, Мінсоцполітики запроваджує жорсткий контроль за ввезенням в Україну гуманітарної допомоги для того, щоб під виглядом гуманітарної допомоги не ввозились сумнівні вантажі. Разом з тим, за її словами, робиться усе можливе для прискорення погодження ввезення справжньої гуманітарної допомоги.

«Ми зацікавлені, щоб погодження гуманітарних вантажів було максимально оперативним та прозорим. Однак на сьогодні 8 центральних органів виконавчої влади погоджують такі рішення Мінсоцполітики, що часто суттєво сповільнює процес. Тому найближчим часом почне діяти «Порядок взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку України щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою», який врегулює всі проблемні процедурні моменти», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віталій Немилостивий пропонує заборонити оптову та роздрібну торгівлю уживаними одягом і взуттям. Про це йдеться у законопроекті №2320 «Про заборону оптової торгівлі, крім комісійної, вживаних текстильних виробів, одягу і взуття», внесеному до парламенту 18 лютого 2013 року.