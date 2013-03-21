Виконання громадських робіт записуватимуть у трудову книжку

Термін виконання громадських робіт, на які залучалися безробітні громадяни, які перебувають на обліку в Службі зайнятості, тепер може бути записаний у трудову книжку таких громадян і врахований як трудовий стаж.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України з посиланням на прийняту Кабінетом Міністрів 20 березня 2013 року постанову «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

Як роз'яснили в Мінсоцполітики, на тимчасові роботи на добровільній основі можна тепер залучати не тільки безробітних, але й громадян, які працюють неповний день, студентів, пенсіонерів та інших осіб.

Оплата таких робіт буде профінансована рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, а також коштів роботодавців. При цьому оплачувати роботи планують за фактом їх виконання, але в розмірі не менше мінімальної зарплати.

«За прогнозами цього року в громадських роботах зможуть взяти участь понад 300 тис. громадян», - наголосили в Мінсоцполітики.

Як повідомляв УНІАН, офіційний рівень безробіття в Україні в лютому поточного року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку. На 1 березня 2012 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж у січні. Кількість безробітних, які отримують допомогу з безробіття, в лютому становила 469,1 тис. осіб, середній розмір допомоги у лютому скоротився порівняно з січнем на 20 грн - до 1069 грн.

При цьому конкурс на заміщення вакансій залишається на рівні 10 осіб на одне вакантне місце. Загальна кількість вакансій у лютому становила 59 тис.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня по 30 листопада 2013 року становить 1147 грн, з 1 грудня 2013 року - 1218 грн.