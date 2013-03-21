Янукович заявляє про необхідність оптимізації регіональних ринків праці

Президент України Віктор Янукович наголошує на оптимізації регіональних ринків праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонів.

Він наголосив, що сьогодні потрібно по-іншому підійти до вирішення застарілої проблеми безробіття у малих містах, селах і селищах. В Україні більш як 350 населених пунктів мають статус малих міст, у яких проживає понад 6 мільйонів громадян, нагадав глава держави.

«Керівники місцевого самоврядування мають навчитися організовувати економіку власної території та створювати умови для роботи на місцях. На порядку денному - оптимізація роботи регіональних ринків праці», - наголосив Президент.

Президент також підкреслив важливість створення в Україні мережі фахівців та експертів з питань регіонального розвитку. Він зазначив, що створення мережі дозволить застосувати нові підходи до вирішення нагальних питань у сфері регіонального розвитку.

«Зауважу, що створення такої мережі має підтримку з боку наших партнерів-сусідів», - сказав В.Янукович.