У бюджетній сфері немає боргів із зарплати, заявляє Королевська

Заборгованості з виплати заробітної плати людям, які працюють в бюджетній сфері, на сьогодні в Україні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Наталія Королевська, виступаючи у Верховній Раді.

«Що стосується оплати праці в бюджетній сфері, то, за оперативними даними, станом на сьогодні така заборгованість в країні відсутня», - сказала Н.Королевська.

До того ж вона відзначила, що борг з виплати зарплат на неактивних підприємствах і підприємствах недержавної форми власності становить понад 300 мільйонів гривень. Також 413 мільйонів гривень, за словами Н.Королевської, становить заборгованість з виплати зарплат на підприємствах-банкротах.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Н.Королевська повідомила, що, за її очікуваннями, загальна заборгованість із зарплати до кінця року скоротиться на 400 млн грн.

Довідка УНІАН. Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн. Частка боргу економічно активних підприємств на 1 лютого становила 525,1 млн грн (52,3%) від загальної заборгованості, частка підприємств-банкротів – 415,4 млн грн (41,3%) від загальної заборгованості.