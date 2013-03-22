Мінсоцполітики продовжить політику жорсткого контролю ввезення до України гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики для припинення ввезення на територію України контрабандних товарів під виглядом гуманітарної допомоги має намір продовжити політику жорстокого контролю.

Про це заявила міністр соцполітики Наталія Королевська, виступаючи у Верховній Раді.

«Гуманітарні вантажі використовувалися як коридор для надходження контрабанди. З січня ця процедура була припинена», - заявила Королевська, відповідаючи на запитання депутатів від опозиції про насування гуманітарної катастрофи.

«Контрабанда через гуманітарку до України не пройде. Ясно?» - додала вона.

До того ж міністр уточнила, що в міністерство надійшло 450 заяв про проходження вантажу як гуманітарної допомоги, однак після перевірок дозволу на ввезення товарів отримали лише 253 звернення.

«Але, шановні депутати, якщо вас хвилює, коли буде кабріолет «Ауді» червоного кольору доставлений 85-річному ветеранові, то він не буде доставлений. Якщо вас цікавить, коли будуть поставлені авто, що чекають на кордоні, призначені для тіньового ринку, то вони не потраплять (до країни)», - заявила міністр, уточнивши, що часто під виглядом гуманітарної допомоги намагаються ввезти в Україну корм для тварин.

Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський, посилаючись на лист посла Данії, заявив, що через дії міністерства в Україну не можуть потрапити медикаменти для хворих на цукровий діабет на 2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінсоцполітики заявило, що в Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти дві дорогі іномарки. Житель Сумської області, якому виповнилося 76 років, «намагався ввезти в Україну Audi A5, оціночна вартість якого сягає 350 тис. грн. Іншим яскравим прикладом може стати спроба ввести під виглядом гуманітарної допомоги «Лексус CT200 Hibrid» 2012 року випуску вартістю понад 300 тис. грн. Також за даними міністерства, зараз на кордоні стоять 132 автомобілі, частина з яких має досить сумнівне призначення.