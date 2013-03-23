МЗС України розраховує, що ЄС скоро завершить підготовку до спрощення оформлення віз

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що ЄС найближчим часом завершить необхідні процедури для набрання чинності посиленої Угоди про спрощення оформлення віз.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України у зв’язку з ратифікацією Верховною Радою України зазначеної угоди.

«Розраховуємо, що сторона ЄС найближчим часом також завершить необхідні процедури з метою набрання чинності цією Угодою», - йдеться в коментарі.

В МЗС вважають, що ратифікація угоди сприятиме реалізації євроінтеграційних прагнень України, дозволить інтенсифікувати взаємодію між Україною та ЄС в усіх сферах та стане важливим кроком у контексті забезпечення прав громадян України на свободу пересування.

В МЗС нагадали, що на додаток до 14-ти категорій, передбачених чинною Угодою, пільгами та перевагами Угоди про спрощення оформлення віз зможуть скористатися додатково ще 9 категорій громадян України.

Положеннями Угоди також передбачається визначення чітких термінів дії багаторазових віз; скасування підвищених зборів за оформлення віз у прискореному порядку всім категоріям громадян, на яких поширюється Угода; можливість термінового оформлення візи особам, які проживають на значній відстані від місця подачі клопотання ; врегулювання діяльності посередників та обмеження вартості їхніх послуг; удосконалення порядку оформлення віз для представників ЗМІ;запровадження безвізового режиму для осіб, які користуються біометричними службовими паспортами України.

Крім того, за наполяганням української сторони в тексті оновленої Угоди відображено рішення Варшавського саміту Східного партнерства щодо можливості запровадження безвізового режиму для громадян України після виконання відповідних технічних умов.

Угода набирає чинності для України в перший день другого місяця з дати отримання останнього письмового повідомлення сторін про виконання внутрішньодержавних процедур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада ухвалила закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз».