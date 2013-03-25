Європарламент визначиться з подальшим спрощенням віз для України 17 квітня

Брюссель. Європарламент планує визначитися щодо подальшого спрощення віз з Україною 17 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, це питання попередньо внесено до порядку денного сесії Європарламенту, яка відбудеться з 15 по 18 квітня в Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2013 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

Раніше, 21 лютого ц. р., Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною. За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Велика Британія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6.

22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку Угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.

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