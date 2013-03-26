Україна взялася за другу фазу Плану дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС - Рибак

Варшава. Українська влада взялася за другу фазу Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні у Варшаві голова Верховної Ради України Володимир Рибак на засіданні Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви.

Глава українського парламенту назвав безвізовий режим важливим аспектом європейської інтеграції України, відзначивши, що українська влада продовжує роботу для виконання узгодженого плану, реалізація якого дозволить українцям у майбутньому їздити до ЄС без віз.

В.Рибак назвав серед останніх досягнень набуття чинності закону про біометричні паспорти.

"У зв'язку з цим хотів би наголосити, що фактично ми вже приступили до реалізації вимог другої фази Плану дій (щодо запровадження безвізового режиму з ЄС) - імплементуємо законодавчі, стратегічні та програмні документи", - сказав спікер.

Голова ВР також відзначив важливість контактів українців з громадянами інших держав ЄС для безпечної Європи.

"Саме від динаміки та інтенсивності регулярних міжлюдських контактів, якими позначені нинішні українсько-литовсько-польські взаємини, залежить, чи зможуть вони стати справді надійним фундаментом формування нової архітектури спільного європейського дому, а отже, зоною стабільності континенту", - заявив В.Рибак.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС. План має два етапи: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.

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