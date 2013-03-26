У Києві через негоду виплату пенсій за березень продовжено на 1 день.

Про це повідомив директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Микола Шамбір, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

За його словами, згідно із законодавством, виплата пенсій щомісяця проводиться у визначені поденним календарним графіком дні з 4 по 25 число.

«Законодавством чітко визначені строки, коли мають бути здійснені пенсійні виплати. Однак у Києві через негоду та запровадження надзвичайного стану здійснення таких виплат подовжено, і усі, хто не одержав гроші 22 та 25 березня у відділеннях «Укрпошти», зможуть це зробити у вівторок 26 березня», - сказав він.

М.Шамбір також зазначив, що у березні, так само як і в попередні місяці, пенсійні виплати були профінансовані вчасно та в повному обсязі. «Пенсійним фондом України у повному обсязі завершено фінансування відділень «Укрпошти» та установ банків для виплат пенсій за березень. Загальна сума профінансованих пенсій виплат та грошової допомоги склала 20,6 млрд грн», - сказав він.