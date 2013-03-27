Механізм індексації пенсій вдосконалять

Кабінет Міністрів України планує розглянути допрацьований законопроект, що стосується призначення й проведення індексації пенсій за рахунок зростання заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

«Законопроект пропонує вдосконалити порядок щорічного перерахунку раніше призначених пенсій за рахунок збільшення заробітної плати, з якої призначена (перерахована) пенсія, на коефіцієнт, який відповідає обсягу не менше 20% зростання середньої зарплати порівняно з попереднім роком, але не менше зростання інфляції. Це означатиме зростання пенсій», - сказав глава уряду.

На його думку, ухвалення цього законопроекту дозволить удосконалити порядок призначення та індексації пенсій, забезпечити соціальну справедливість, коли у людей будуть рівні умови індексації пенсії незалежно від часу виходу на заслужений відпочинок.

«Реалізація такого механізму потребуватиме зростання витрат у 2013 році на 2,14 млн грн, які передбачено в бюджеті Пенсійного фонду на 2013 рік», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами в 230,3 млрд грн, витратами - 252,1 млрд грн. Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.