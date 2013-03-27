Соцвиплати за березень профінансовано у повному обсязі, заявляє Королевська

Загальний обсяг фінансування соціальних виплат у березні становив майже 24 млрд грн, усі виплати здійснювалися вчасно та у повному обсязі.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час брифінгу в Кабміні, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

"Зокрема, станом на 26 березня виплату пенсій профінансовано у повному обсязі – на 20 549,4 млн грн. Усі виплати здійснюються згідно з графіком", – наголосила міністр.

Н.Королевська також відзначила, що загальна сума державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, наданої в березні, профінансована у повному обсязі та становить 3 млрд 208,9 млн грн.

Також, за словами Н.Королевської, з початку року здійснено виплати за фондами соціального страхування - на суму майже 6 млрд грн.

Міністр окремо зауважила, що складні погодні умови не скрізь дозволили листоношам вчасно принести пенсію чи допомогу. "Людям не варто хвилюватися, це відбудеться за день-два», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр соцполітики Наталія Королевська наприкінці лютого заявила, що дохідна частина бюджету Пенсійного фонду України у березні може бути перевиконана на 3-5%. Водночас обсяг пенсійних виплат у лютому становив 20,560 млрд грн. Платежі до соціальних фондів становили близько 4 млрд грн, обсяг платежів із соціальної допомоги - 3,2 млрд грн.