Борги із зарплати зростають за рахунок недержавних підприємств - Королевська

Міністр соціальної політики Наталія Королевська стверджує, що борги із зарплати в Україні зростають за рахунок підприємств недержавної форми власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу в Кабміні.

«Найбільшою проблемою зараз є зростання боргів із зарплати на економічно активних підприємствах недержавної форми власності. За місяць вони збільшилися на 83,4 млн грн, або на 27% відсотків, і склали 392,4 млн грн. Підприємства працюють, заробляють гроші, але людям не платять», - заявила Н.Королевська, нагадавши, що для керівників, які «поводяться таким чином, є стаття 175 Кримінального кодексу, що передбачає санкції, навіть – до позбавлення волі».

Як відзначили в Мінсоцполітики, в цілому, за даними Держстату, з 1 лютого 2013 року заборгованість збільшилася на 97,4 млн грн та станом на 1 березня 2013 року складала 1 млн 102,5 тис. грн. Разом з тим у бюджетній сфері, за оперативними даними, заборгованість із зарплати відсутня.

Окрім цього, за місяць скоротилася заборгованість із зарплати державних та комунальних підприємств – на 5,6 млн грн та 2,1 млн грн відповідно.

Аналізуючи стан справ на підприємствах-банкрутах, Н.Королевська зазначила, що ситуація складна. «За місяць заборгованість із зарплати на таких підприємствах зросла на 24 млн грн. Щоб повернути людям гроші, Міністерство ініціювало створення гарантійної установи, на яку буде покладено обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємства. На сьогодні ми завершуємо розробку відповідного законопроекту», – сказала міністр.

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