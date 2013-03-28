Працівникам «швидкої допомоги» встановлено 40% надбавку та «13 зарплату»

Працівники швидкої допомоги зможуть одержувати «13-ту зарплату» та 40% надбавки за особливі характер і умови праці.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

За її словами, відповідна норма передбачена у схваленій 27 березня на засіданні уряду постанові "Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги”.

«За пропозицією Мінсоцполітики Кабінет міністрів затвердив можливість отримання «13-ої зарплати» для медичних працівників системи екстреної медичної допомоги. Таким чином, вони зможуть отримати один раз на рік матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу», - сказала міністр.

Крім того, за словами Н.Королевської, ухвалена постанова передбачає можливість встановлення надбавки за особливий характер праці у розмірі до 20% посадового окладу, а також можливість надбавки за особливі умови праці у розмірі до 20% посадового окладу.

Загалом прийнята постанова охоплює 32 тис. медичних працівників, зазначила вона.

Також, за словами міністра, на засіданні уряд підтримав зміни до Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” щодо сімей, у складі яких є працездатна непрацююча особа, яка доглядає за інвалідом ІІ-ІІІ групи інвалідності. У разі ухвалення цих змін Верховною Радою такі родини зможуть отримувати допомогу як малозабезпечені, зазначила Н.Королевська.

«На даний час сім'ям, у складі яких є працездатна непрацююча особа, яка здійснює догляд за інвалідом ІІ-ІІІ групи інвалідності, не надається допомога як малозабезпеченій сім'ї. Ми пропонуємо призначити таким сім'ям цю допомогу. За позитивного рішення парламенту допомогу зможуть отримати майже 20 тисяч осіб», - повідомила міністр.