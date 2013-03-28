У Донецькій області істотно збільшилися борги із зарплати

Протягом лютого борги із зарплати у Донецькій області збільшилися на 44 млн грн, або на 21,1%, а порівняно з 1 січня 2013 року – на 80 млн грн, або на 46,3%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Донецькій області.

Зокрема, заборгованість із зарплати на економічно активних підприємствах області на 1 березня 2013 року становила 141,6 млн грн, або 56% усієї заборгованості. Це на 29,1 млн грн, або на 25,9% більше, ніж було на початок лютого. Порівняно з 1 січня 2013 року цей показник збільшився на 62,1 млн. грн, або в 1,8 разу.

Наголошується, що зростання заборгованості із зарплати в цілому по області спричинене здебільшого проблемами з її виплатою у вугільній галузі. Заборгованість із заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств вугільної промисловості області у лютому зросла на 26,8 млн грн, або в 1,8 разу, і на 1 березня 2013 року становила 60,3 млн. грн.

Збільшилися також протягом лютого на 3,4 млн грн, або в 1,6 разу, борги із зарплати працівникам економічно активних підприємств металургійного комплексу, які становили на початок березня 9,2 млн грн.

Залишається значною заборгованість із заробітної плати працівникам економічно активних підприємств транспорту, яка на 1 березня 2013 року становила 16 млн грн, будівництва – 15,6 млн грн, машинобудування – 11,4 млн грн.

Крім того, на початок березня 2013 року в цілому по області 98,1 млн грн становила заборгованість із зарплати на підприємствах-банкротах і 13,3 млн грн – на економічно неактивних підприємствах.

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