Рівень безробіття в Україні за методологією МОП у 2012 році становив 8,1%

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% від загальної кількості працездатного населення країни.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому показник безробіття серед міського населення становив 8,1%, серед сільського – 8,3%, серед жінок – 7,2%, серед чоловіків – 8,9%. У віковому розрізі найвразливішими виявилися чоловіки у віці 25-29 років, серед них показник безробіття становив 10,6%.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року на той момент віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця 2012 року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.

У червні 2012 року Україна і Міжнародна організація праці затвердили програму гідної праці для України на 2012-2015 роки. Третя за рахунком програма гідної праці передбачає, що МОП продовжить надання Україні технічної допомоги для досягнення повної зайнятості населення шляхом розвитку малого і середнього бізнесу і підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей. У документі наголошується, що забезпечення повної зайнятості є одним із чинників промислового і економічного розвитку України.

За даними Держстату, на 1 березня 2013 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж на 1 лютого.

Офіційний показник безробіття в лютому поточного року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище за січневий показник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:В Україні зростає рівень безробіття