В'їзний туризм в Україні в 2013 році зросте на 15% - Держтуризмкурортів

В Україні обсяг в'їзного туризму за підсумками 2013 року зросте на 15% порівняно з 2012 роком.

Такий прогноз УНІАН озвучила голова Державного агентства з туризму та курортів України Олена Шаповалова.

«Щорічний приріст в'їзного туризму становить 10-12%. Ми розраховуємо, що в 2013 році ця цифра буде навіть більшою - 15% порівняно з 2012 роком», - сказала вона.

За словами О.Шаповалової, в 2012 році Україну відвідали близько 20 млн туристів.

Вона також зазначила, що прогнозоване зростання в'їзного туризму в 2013 році обумовлено, зокрема ефектом від проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

«Через рік після проведення чемпіонату ми побачимо збільшення туристичного потоку», - сказала вона.

О.Шаповалова також зазначила, що згідно з європейською практикою у великих курортних регіонах після проведення великих спортивних змагань спостерігається зростання туристичного потоку, тоді як у період проведення таких змагань цей потік знижується.

«Якщо на курорт приїжджає сім'я, яка займає один номер, то учасники чемпіонатів селяться по одній, максимум по дві людини, таким чином, туристів стає менше. Так само ми розуміємо ситуацію з Євро-2012», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, кількість іноземних громадян, які в'їхали до України в 2012 році, зросла на 7,46% порівняно з 2011 роком - до 23,013 млн осіб.

Згідно з даними Державної служби статистики і Держприкордонслужби України, зокрема кількість іноземних туристів, які в'їхали до України, скоротилася на 23% - до 940 тис. осіб.

Кількість іноземців, які в'їхали до України зі службовою, діловою або дипломатичною метою, скоротилася на 45,7% - до 644,992 тис. осіб.

Водночас кількість іноземних громадян, які в'їхали до України зі спортивною, культурною або релігійною метою, зросла більш ніж у 21 раз - до 4,854 млн осіб.

Найбільша кількість іноземців у 2012 році прибула в Україну з Росії - 9,527 млн осіб, Молдови - 4,849 млн осіб, з Білорусі - 3,092 млн осіб, Польщі - 1,404 млн осіб.