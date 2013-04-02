Рівень безробіття в Євросоюзі за лютий зріс до 10,9%

Брюссель. У лютому 2013 року рівень безробіття в зоні євро з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з січнем, становивши 12%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах Європейського Союзу (ЄС-27) у лютому зріс до 10,9% проти 10,8% у січні 2013 року.

У лютому 2013 року найнижчий рівень безробіття був зареєстрований в Австрії (4,8%), Німеччині (5,4%), Люксембурзі (5,5%) і Нідерландах (6,2%).

Найвищий рівень безробіття в лютому 2013 року був зареєстрований у Греції (26,4% у грудні 2012 року), Іспанії (26,3%) та Португалії (17,5%).

За даними Євростату, загалом у лютому не мали роботи 19,071 млн осіб у зоні євро і 26,338 млн осіб у ЄС-27.

Із 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.