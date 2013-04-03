З 2010 року інваліди Великої Вітчизняної війни отримали 825 квартир - Азаров

З 2010 року інваліди Великої Вітчизняної війни одержали 825 квартир.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя визволення України від фашистських загарбників і 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

"Ще один напрям покращення соціального захисту ветеранів, на який я б хотів звернути увагу, - вирішення житлових проблем", - сказав М.Азаров.

За його словами, за ініціативою Президента України Віктора Януковича, з 2010 року урядом реалізовується програма забезпечення житлом інвалідів війни, які стоять у черзі на його одержання.

На 2013 рік заплановано придбання ще понад 200 квартир.

Також глава уряду відзначив, що триває виконання програми із забезпечення ветеранів автотранспортом. Зокрема, за останні три роки автомобілями забезпечено більше 3 тисяч інвалідів війни.