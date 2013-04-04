Більшість ВР прийняла за основу законопроект про нарахування пені у разі невиплати зарплати

Більшість Верховної Ради прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки» (№2547).

Як передає кореспондент УНІАН, присутні на засіданні ВР у комітетах парламенту депутати проголосували за прийняття проекту закону за основу, проте спікер Володимир Рибак не назвав кількість голосів "за".

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, метою його ухвалення є забезпечення конституційних прав громадян України, соціального захисту працівників підприємств, пенсіонерів та студентів.

Законопроектом пропонується допускати звільнення особи від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частинами першою-другою статті 175 Кримінального кодексу України, виключно у випадку, якщо така особа до притягнення до кримінальної відповідальності повністю виплатить заробітну плату, а також сплатить у повному розмірі пеню за період затримки виплати.

Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від неотриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.

З метою системного підходу відповідні зміни пропонується внести до Кодексу законів про працю України та закону «Про оплату праці» в частині порядку виплати зарплати із порушенням строків.

Крім того, зазначається, що, за інформацією Державної служби статистики, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 лютого 2013 року становила 1 млрд 005 млн 149 тис. грн. На 1 січня ц.р. заборгованість становила 893 млн 720 тис. грн. Таким чином, цей показник виріс на 12,5%, у зв’язку з чим вирішення проблеми потребує додаткового законодавчого регулювання на користь працівників.