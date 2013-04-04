Сім'ї опікунів та дітей-сиріт можуть звільнити від податку на нерухомість

Парламентська більшість ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості (№ 2405).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 народних депутата, які взяли участь у засіданні Верховної Ради, що проходило у будівлі комітетів парламенту на вулиці Банковій.

Законопроектом пропонується не оподатковувати податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової нерухомості, які належать прийомним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників дітей, у яких виховується троє та більше дітей, а також об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їхymjuj числа, але не більше одного такого об'єкта на дитину.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів. Податком обкладаються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати у багатосімейних квартирах.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка знаходиться у власності держави або територіальних громад, що знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові маєтки, але не більше одного з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що знаходиться у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.

Розмір мінімальної зарплати, встановлений на 1 січня 2013 року, становить 1147 грн.

За оцінками Міністерства доходів і зборів, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухомість у 2013 році може становити близько 75 млн грн.