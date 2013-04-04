Вугільним підприємствам можуть дати 10 років на погашення боргів перед Фондом соцстраху

Більшість Верховної Ради прийняла за основу урядовий проект закону про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (№1178).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 народних депутатів при необхідних 226.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, законопроект розроблено з метою сприяння погашенню заборгованості державних підприємств вугільної галузі зі сплати страхових внесків та зі сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості зі сплати страхових внесків, недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств, й додержання права застрахованих осіб на належний рівень соціального захисту.

Документом передбачається на договірній основі за зверненням державних підприємств вугільної галузі розстрочити борг перед Фондом соцстраху, що сплачуватиметься рівними частками щомісячно протягом десяти років.

У записці зазначається, що визначений законопроектом механізм дозволить підприємствам вугільної галузі поетапно погасити прострочену заборгованість з сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що утворилася до 1 січня 2011 року, та зі сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму боргу зі сплати страхових внесків, які не будуть погашені на день набрання чинності законом.

Загальний борг держпідприємств вугільної галузі до Фонду зі сплати страхових внесків на 1 січня 2012 року становив 586,1 мли грн, у тому числі несплаченої пені – 84,7 млн грн.