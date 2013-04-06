Грищенко: уряд думає про підвищення зарплати бюджетникам

У Кабінеті міністрів України розглядаються різні схеми підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, зокрема, медикам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на брифінгу у Харкові віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко.

За його словами, найдоцільніше в першу чергу підвищувати зарплату тим співробітникам, котрі виконують найскладнішу і найвідповідальнішу роботу.

«Є відповідні пропозиції в Кабінеті міністрів, які стосуються роботи за різними напрямками. Звичайно, я переконаний, що треба у першу чергу думати про підвищення мотивації тих, хто працює на найбільш складних ділянках цієї роботи. Це і надання екстреної медичної допомоги, і піклування про особливо важких хворих, наприклад, тих, хто хворіє на туберкульоз. Є ціла низка таких пропозицій і підходів, які сьогодні розглядаються», - сказав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Президент України Віктор Янукович заявив, що щороку зарплата медичних працівників повинна зростати не менш як на 10%, і цей рік не буде винятком.

Він сказав, що середня зарплата у сфері охорони здоров’я за минулі роки зросла на 24%, тобто до 2,2 тис. грн.