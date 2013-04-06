У Донецьку пройшов мітинг проти скорочень робочих на промпідприємствах

У Донецьку на площі Ткаченка перед заводоуправлінням електрометалургійного заводу пройшов мітинг проти скорочення робочих на Донецькому електрометалургійному заводі (ДЕМЗ), заводах «Донецьксталь» і «Донбаскабель».

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники прийшли з плакатами: «Дайте можливість допрацювати до пенсії»; «Зупиніть скорочення - запустіть завод», «Збережемо колектив - збережемо підприємство».

В акції взяли участь близько 100 осіб.

Організатор мітингу депутат Ленінської райради, керівник громадської організації «Союз порятунку Донбасу» Дмитро Верзілов повідомив, що до нього в понеділок, 1 квітня, звернулися декілька працівників міських метпідприємств (усі метпідприємства Донецька розташовані в Ленінському районі – УНІАН) із проханням допомогти відстояти своє право на працю. Він і подав заявку на проведення мітингу.

«На наш сьогоднішній мітинг протесту мали прийти декілька сотень осіб. Адже лише в обтисковому цеху ДЕМЗ, який сьогодні простоює, працює понад 500 осіб, вони хотіли прийти. Але не прийшли, тому що напередодні їм почали телефонувати, погрожувати, що звільнять відразу, й тому багато людей не прийшли», - пояснив депутат райради.

Тому люди, які прийшли мітингувати й висловити своє обурення ситуацією, що склалася, тривогу за добробут своїх сімей, виступали в основному, не називаючи своїх прізвищ.

Один із робочих Донецького електрометалургійного заводу розповів кореспонденту УНІАН, що з листопада 2012 року перебуває у вимушеній відпустці через простій підприємства, отримує дві третини заробітної плати від своєї тарифної ставки. Він підтвердив, що і в його структурному підрозділі йдуть звільнення робочих.

«У нас спочатку звільнили хлопців, які проживали в прилеглих до Донецька містах, щоб не возити їх автобусом на завод і прибрати ці витрати, потім звільнили тих, кому до пенсії залишилося від 4 до 7 років, звільнили також тих, хто часто хворів і сидів на лікарняних», - зазначив металург.

За його словами, частина зарплати решті працівників дійсно виплачується, проте в середньому ця сума не перевищує 1,5 тис. грн. Робочий зазначив, що спочатку їм повідомили, що ДЕМЗ запрацює 1 квітня, потім «подзвонили й сказали, що сидимо вдома ще до 1 червня».

Після мітингу протестувальники прийняли резолюцію, в якій виклали свої вимоги щодо відновлення їхніх прав на оплачувану працю. Робочі заявили, що на ДЕМЗ, «Донецьксталі» та «Донбаскабель» «грубо порушується процедура скорочення співробітників та їхні трудові права, передбачені законом», «роботодавець не проводить консультації зі співробітниками й не розробляє захисних заходів» тощо. Тому мітингувальники вимагали, зокрема, «відновити законність, провести перевірку на підприємстві на предмет законності дій директорів», «забезпечити виплату всіх зарплат і соціальних виплат співробітникам у повному обсязі, забезпечивши відновлення роботи підприємства».

За словами Д.Верзілова, всі вимоги, викладені в резолюції мітингу, він оформив як свій депутатський запит і вже направив губернатору області, прокурорам міста і області, начальникам управлінь праці та соціального захисту міста й області, начальнику інспекції праці в області. Також цю резолюцію буде направлено і прем'єр-міністру України Миколі Азарову, зазначив депутат райради.