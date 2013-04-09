В АПУ чекають від Європарламенту відповідних кроків щодо спрощення візового режиму

В Адміністрації Президента України розраховують, що Європейський парламент на своєму засіданні 17 квітня ратифікує Угоду між Україною та Євросоюзом про внесення змін до Угоди щодо спрощення оформлення віз громадянам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрій Гончарук сьогодні на брифінгу.

“17 квітня, тобто трохи більше ніж за тиждень, на пленарному засіданні (Європарламенту — УНІАН) запланований розгляд цього питання. Сподіваємось, що рішення буде остаточно ухвалено, і протягом короткого терміну відбудеться обмін нотами. І хотілося, щоб до свят воно набуло чинності”, - зазначив А.Гончарук.

За його словами, процедура ратифікації документу вже завершується - угоду позитивно оцінили відповідні комітети Європарламенту: із закордонних справ, з громадянських прав, юстиції та внутрішніх справ.

Водночас радник Президента зазначив, що набуття чинності цієї угоди є лише проміжним результатом на шляху до досягнення головної мети України — повне скасування короткотермінових віз ЄС для громадян України.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах; партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС; а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам; дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

22 березня 2013 року Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

8 квітня Президент підписав цей закон.