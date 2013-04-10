Королевська розраховує на допомогу МОП у соцзахисті працівників підприємств-банкрутів

Україна розраховує на методологічну допомогу фахівців Міжнародної організації праці (МОП) з підвищення рівня зайнятості, поліпшення трудових відносин, а також захисту працівників підприємств-банкрутів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на підсумки зустрічі міністра Наталії Королевської з генеральним директором Міжнародної організації праці Гаєм Райдером.

«Сьогодні ми вивчаємо європейський досвід, як захистити працівників підприємств-банкрутів, тому просимо МОП надати нам додаткову методологічну допомогу в цьому питанні. Ми також зацікавлені в допомозі з реформування служби зайнятості, зміцненні інституту ринку праці і в продовженні імплементації Закону «Про зайнятість населення», - сказала Н.Королевська.

У свою чергу, Г.Райдер висловив готовність і надалі надавати підтримку, як уряду України, так і соціальним партнерам.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Україна і Міжнародна організація праці затвердили програму гідної праці для України на 2012-2015 роки. Третя за рахунком програма гідної праці передбачає, що МОП продовжить надання Україні технічної допомоги для досягнення повної зайнятості населення шляхом розвитку малого і середнього бізнесу і підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей. У документі зазначається, що забезпечення повної зайнятості є одним з факторів промислового та економічного розвитку України.

За даними Держстату, на 1 березня 2013 року у Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж на 1 лютого.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% щодо загальної кількості працездатного населення країни.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація праці (МОП) - спеціалізоване агентство системи ООН, яке ставить за мету просування принципів соціальної справедливості, реалізацію прав людини і прав у сфері праці. Створена в 1919 році, МОП стала першим спеціалізованим агентством ООН у 1946 році. МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи мінімальні стандарти в області основних трудових прав.