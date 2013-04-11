Янукович обіцяє бюджетникам підвищення зарплат

Цього року заробітні плати працівників бюджетної сфери, а також пенсії інвалідів усіх категорій зростатимуть, заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з журналістами в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України він нагадав, що у 2012 році було ухвалене рішення про підвищення рівня заробітних плат працівникам бюджетної сфери, зокрема, вчителям і лікарям.

«До цієї ж категорії відносяться інваліди всіх рівнів», - додав він.

У 2013 році ця програма продовжує свою роботу, підкреслив В.Янукович.

«2013 рік - не виключення. Ми не скасовували цей напрямок, і в першому кварталі вже прийнято рішення і виділені всі необхідні ресурси», - зазначив Президент.

*** На доручення Президента Кабінет Міністрів 27 березня 2013 року ухвалив постанову «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Згідно з документом, з 1 січня 2013 року затверджено посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в розмірі 852 грн. При цьому грошовий розрив між цим посадовим окладом і мінімальною зарплатою (1147 грн) збережеться на рівні грудня 2012 року, тобто в сумі 295 грн.

Також постановою передбачено встановлення у штатних розписах посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати - 1147 грн з відповідною його диференціацією до 5 тарифного розряду включно.

У цілому підвищення отримають майже 3,5 млн працівників освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей.

Виходячи з нових розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери, буде здійснено перерахунок зарплат за січень-березень цього року.

Зокрема, посадовий оклад провідного бібліотекаря та вчителя вищої категорії збільшиться на 167 грн, порівняно з окладом, встановленим раніше, лікаря-терапевта вищої категорії - на 179 грн.

Фактичне збільшення буде ще вищим з огляду на нарахування надбавок і доплат до посадового окладу: за вислугу років (від 10 до 30%), за складність і напруженість у роботі (до 50%), за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад) (до 50%), за науковий ступінь (15%, 25%), за класне керівництво (до 20%), педагогічним працівникам 20% за престижність праці, бібліотечним працівникам за особливі умови роботи - 50% тощо.

Крім того, з метою підвищення рівня мотивації до праці працівників системи екстреної медичної допомоги з 1 жовтня 2013 року їм встановлюються дві надбавки: за особливі умови праці та за особливий характер праці - у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) кожна. Також раз на рік їм виплачуватиметься матеріальна допомога у розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) для вирішення соціально-побутових питань.