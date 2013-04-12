Янукович: влада не скорочуватиме соцпрограми, незважаючи на непросту ситуацію

Українська влада послідовно працює над вирішенням соціально-економічних проблем людей і не буде скорочувати соціальні програми, незважаючи на непросту економічну ситуацію.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на запитання миколаївської міської газети «Вечерний Николаев», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Хоча економічна ситуація непроста, в Україні ніхто не скорочує і не скасовує соціальні програми, на відміну від ряду країн Європейського Союзу. Якби влада не була успішна у своїй роботі, повірте, ситуація у країні була б набагато гіршою», - заявив В.Янукович.

Коментуючи акції протесту, які влаштовують опозиційні політсили, глава держави зазначив, що він як ніхто інший знає проблеми людей і нинішню ситуацію у країні. «Той, хто сьогодні на майданах обіцяє, що, прийшовши до влади, він з легкістю вирішить усі проблеми, - просто обманщик», - наголосив В.Янукович.

Він також звернув увагу на те, що в низці інших країн проблем щодня більшає. «На відміну від багатьох країн, ситуація в українській економіці не катастрофічна, і влада послідовно працює над вирішенням соціально-економічних проблем людей», - підкреслив глава держави.

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