Польща у 1-му кварталі видала українцям 75% віз через посередника

Варшава. Польські консульства у першому кварталі цього року видали громадянам України 75%, або майже 90 тис., віз через компанію VFS Global, яка виконує роль офіційного посередника з кінця 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у польському Міністерстві закордонних справ, відповідаючи на запит агентства.

"Через аутсорсинг видається близько 75% усіх польських віз", - відзначили у міністерстві.

В МЗС повідомили, що в Україні зараз діють 14 пунктів прийому візових заявок (ППВЗ), котрі зобов'язалася створити VFS Global, коли виграла відповідний тендер МЗС Польщі влітку 2011 року.

Подати документи на польські візи в спеціально створені пункти сьогодні, крім міст, де діють консульства, можна також у Івано-Франківську, Рівному, Житомирі, Тернополі, Донецьку, Дніпропетровську та Сімферополі.

МЗС Польщі також повідомив, що вже оголосив тендер на вибір нової компанії-посередника, результати якого будуть відомі в серпні 2012 року, коли закінчується чинний контракт з VFS Global.

Представник польського міністерства Рафал Собчак сказав УНІАН, що МЗС Польщі не має зауважень до роботи цієї компанії.

Як повідомляв УНІАН, в серпні минулого року польське МЗС повідомляло про намір видавати через офіційного посередника 80% усіх віз в Україні, залишивши право безпосередньо подавати заявки в консульства для власників "карти поляка", репатріантів, VIP-персон, людей, котрі їдуть до Польщі в рамках фінансованих з польського бюджету проектів, а також у надзвичайних випадках.

Довідка УНІАН. Польські дипломати пояснюють запровадження видачі віз через офіційного посередника бажанням пришвидшити видачу віз в Україні, а також прагненням усунути з ринку нелегальних посередників, які часто беруть за свої послуги від 300 до 900 євро, в той час як ППВЗ лише 20 євро.

Водночас пункти прийому виконують лише функцію збору документів та їх передачі до консульства, в той час як "нелегали", як правило, дають гарантію, що людина отримає таку візу, яку хоче.

Польща традиційно видає найбільше віз українцям серед усіх 26 держав Шенгенської зони, до якого поляки приєдналися наприкінці 2007 року: торік польські консульства видали українцям понад 640 тис. віз проти 570 тисяч в попередньому році.

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