Дорозслідування справи Тимошенко про закупівлю автомобілів «швидкої допомоги» триватиме до листопада

Дорозслідування кримінальної справи, яку було порушено стосовно екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за фактом начебто перевищення влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини, буде тривати до листопада 2013 року.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН у Харкові сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Сас.

«Ця справа зараз знаходиться на дорозслідуванні до листопада 2013 року», - сказав він.

С.Сас зазначив, що Генпрокуратура не пояснювала причини направлення цієї справи на дорозслідування. Захисник припустив, що це зроблено для того, щоб здійснювати постійний психологічний тиск на Ю.Тимошенко.

«Мені важко сказати, а з постанови про продовження слідства не випливають причини, чому продовжили слідство. Мабуть, не в останню чергу тому, щоб постійно тримати Юлію Володимирівну у підвішеному стані. Таке перманентне порушення кримінальних справ, розслідування, направлення до суду – це якраз є одним із елементів катування», - сказав С.Сас.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 року слідчі Генеральної прокуратури вручили Ю.Тимошенко постанову про порушення стосовно неї нової кримінальної справи за фактом перевищення влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України автомобілів Opel Combo для сільської медицини.

30 січня 2013 року захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура направила кримінальну справу про закупівлю автомобілів «швидкої» на дорозслідування. «Можливо, так хочуть справу "поховати". Звинувачення Ю.Тимошенко полягало в тому, що вона, будучи прем'єр-міністром, підписала законні рішення Кабінету міністрів. Це її обов'язок за Конституцією. Тому ті звинувачення - шизофренія. Вони в якийсь момент це усвідомили», - припустив тоді С.Власенко.