Українців стає дедалі менше

Кількість населення України на 1 березня становила 45 млн 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 особи (0,02%) менше порівняно з показником кількості населення на 1 березня 2012 року (45 млн 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0,01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року, повідомляє Державна служба статистики України.

До того ж кількість новонароджених на 1 березня 2013 року скоротилася на 3,5 тис. і становила 80 тис. 709 проти 84 тис. 247 на 1 березня 2012 року.

Міграційний приріст, навпаки, зріс на 6 тис. осіб - до 10 тис. 044 порівняно з показником 4064 особи на 1 березня 2012 року.

У Держстаті також повідомили, що на 1 березня міське населення становило 31,36 млн осіб, сільське – 14,16 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість населення України на 1 лютого становила 45 млн 539 тис. 121 осіб. При цьому кількість міських жителів становила 31 млн 373 тис. 427 осіб, а сільських – 14 млн 165 тис. 694 особи.

Станом на 1 лютого до країни повернулися 5 523 мігранти.