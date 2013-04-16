В Україні рівень безробіття знизився до 2%, підрахував Держстат

Рівень безробіття в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,1% - до 2%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних у березні скоротилася на 17,5 тис. осіб і становила 571,6 тис. осіб проти 589,1 тис. у лютому.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, також зменшилася й становила 450,3 тис. осіб проти 469,1 тис. у лютому. При цьому сума допомоги зросла на 125 грн - до 1194 грн.

У географічному розрізі кількість безробітних серед міського населення становила 325,4 тис. осіб, серед сільського - 246,2 тис. осіб.

Держстат також повідомляє, що середнє навантаження на одне робоче місце в березні становило 8 осіб на місце, тоді як у лютому цей показник становив 10 осіб на місце.

Як повідомляв УНІАН, офіційний рівень безробіття в Україні в лютому цього року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище січневого показника.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% до загальної кількості працездатного населення країни. Водночас прогнозний рівень безробіття в Україні за підсумками 2013 року, за даними Міжнародного валютного фонду, становитиме 8,2%.

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