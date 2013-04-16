Янукович пообіцяв медпрацівникам збільшення зарплат на 10%

У 2013 році влада забезпечить зростання заробітних плат медичних працівників щонайменше на 10%.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович під час відкриття відділення пухлин голови та шиї Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У диспансері зарплата лікарів збільшилася до майже 3 тисяч гривень, медичних сестер - до 2,5 тисяч гривень. Безумовно, цього недостатньо. Тому ми робитимемо все, щоб у поточному році вона зросла ще не менш ніж на 10%», - наголосив Президент. Він нагадав, що торік середня зарплата у сфері охорони здоров’я зросла на 24%.

Президент наголосив, що держава й надалі робитиме все необхідне для підвищення рівня життя та соціального захисту медичних працівників.

Глава держави зазначив, що відповідні кроки здійснюються у рамках проведення медичної реформи. «У рамках реформи запроваджено нові стимули для сімейних та дільничних лікарів: хто більше та якісніше працює - той отримує більше», - сказав В.Янукович.

*** На доручення Президента Кабінет Міністрів 27 березня 2013 року ухвалив постанову «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Згідно з документом, з 1 січня 2013 року затверджено посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 852 грн. При цьому грошовий розрив між цим посадовим окладом і мінімальною зарплатою (1147 грн) збережеться на рівні грудня 2012 року, тобто в сумі 295 грн.

Також постановою передбачено встановлення в штатних розписах посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати - 1147 грн з відповідною його диференціацією до 5 тарифного розряду включно.

Загалом підвищення отримають майже 3,5 млн працівників освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей.